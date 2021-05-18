Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor'da

Süper Lig'de sezonu 5'inci sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi biten golcü oyuncu Mustapha Yatabare ile 2 yıllığına yeniden anlaştı.

Süper Lig'de sezonu 5'inci sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi biten golcü oyuncu Mustapha Yatabare ile 2 yıllığına yeniden anlaştı.

Demir Grup Sivasspor'da 2 sezondur forma giyen Mustapha Yatabare'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yatabare'yi tebrik ediyor, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.

Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez Sivasspor forması giyen Yatabare, bu maçlarda 26 kez gol sevinci yaşadı ve 9 asist yaptı.Kırmızı beyazlılar iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin