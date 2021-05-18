Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor'da

Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor'da
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

Süper Lig'de sezonu 5'inci sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi biten golcü oyuncu Mustapha Yatabare ile 2 yıllığına yeniden anlaştı.

Süper Lig'de sezonu 5'inci sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi biten golcü oyuncu Mustapha Yatabare ile 2 yıllığına yeniden anlaştı. 

Demir Grup Sivasspor'da 2 sezondur forma giyen Mustapha Yatabare'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar uzatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yatabare'yi tebrik ediyor, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" denildi.

Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez Sivasspor forması giyen Yatabare, bu maçlarda 26 kez gol sevinci yaşadı ve 9 asist yaptı.Kırmızı beyazlılar iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor
Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı
Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı
Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftara ve tekne turuna izin çıkmadı
Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftara ve tekne turuna izin çıkmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Adem Büyük Gökhan Töre Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yatabare, 2 yıl daha Sivasspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 11:25:21. #1.11#

title