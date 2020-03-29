Yaşlı adamı alevlerin arasından itfaiye kurtardı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yaşlı adamı alevlerin arasından itfaiye kurtardı - Haber
Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa

Yaşlı adamı alevlerin arasından itfaiye kurtardı

Denizli'de bir evin 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

29.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:25
Yaşlı adamı alevlerin arasından itfaiye kurtardı

Denizli'de bir evin 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı kattaki adamı alevlerin arasından merdiven yardımıyla kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, yangın öğle saatlerinde Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Büyükçelebi'ye ait evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaşlı adamı merdiven yardımıyla uzanarak bulunduğu kattan kurtardı. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı Büyükçelebi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

5 ilimizde 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haber
5 ilimizde 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haber
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haber
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi Haber
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haber
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu Haber
Dünyayı sevindiren iddia: ABD'li doktorlar koronavirüsün ilacını buldu
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti
Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
23 yaşındaki genç, kavgada bıçakladığı arkadaşını, vicdan yapıp hastaneye götürdü
23 yaşındaki genç, kavgada bıçakladığı arkadaşını, vicdan yapıp hastaneye götürdü
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Kadir Aydar Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Ebru Polat Seda Akgül Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Yaşlı adamı alevlerin arasından itfaiye kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 18:49:40. #1.15#
title