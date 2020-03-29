Yaşlı adamı alevlerin arasından itfaiye kurtardı Denizli'de bir evin 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli'de bir evin 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı kattaki adamı alevlerin arasından merdiven yardımıyla kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, yangın öğle saatlerinde Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Büyükçelebi'ye ait evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaşlı adamı merdiven yardımıyla uzanarak bulunduğu kattan kurtardı. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı Büyükçelebi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA