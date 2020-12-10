Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

10.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:36
Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, telefon ile aranarak kendisini polis olarak tanıtan şahıslara bankadan para havale etmek isteyen yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda polisler kurtardı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde, telefon ile aranarak kendisini polis olarak tanıtan şahıslara bankadan para havale etmek isteyen yaşlı adamı dolandırılmaktan son anda polisler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Niksar ilçe merkezinde oturan H.Gökçe'yi (78) arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis olarak tanıtarak teröristlere para gönderildiğini söyleyerek korkuttular.

Yakınlarının telefonla ulaşamaması üzerine polise bildirmesiyle harekete geçen Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, H. Gökçe'yi telefonla dolandırıcılarla konuşurken Şehitler Saat Kulesi mevkiinde bir banka önünde buldu. Kendilerini tanıtan polisler daha sonra yaşlı adama dolandırıcıların oyunu olduğunu anlatarak yaşlı adamı parayı yatırmaktan vazgeçirdiler.

Olayın ardından konuşan H.Gökçe; "Evdeydim onlar arayınca evden çıktım. Adımı soyadımı sordular hanımın adını soyadını sordular doğru olup olmadığını sordular doğru dedim. Bende nerden arıyorsunuz deyince polis olduklarını söylediler. Siz Niksar polisimisiniz diye sordum evet dediler. Daha sonra hangi bankayla çalıştığımı sordular, bende çalıştığım bankayı söyledim. Niksar polisiyiz. İş Bankasının karşısına gel 50 metre mesafede bekle dediler. Şu numaraları yaz dediler bende kağıda yazdım. Dolandırıcılar var teröristlere para gönderiyorlar biz polisiz dediler. Beni bankaya yönlendirdiler. Bankaya geldim ama birden polisler geldi yanıma esas polis biziz sizi dolandırıyorlar böyle şeylere inanmayın dediler sağolsunlar. Polis ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

Polis ekipleri yaşlı adama bu tür şeylere inanmaması gerektiğini, polis savcı yada askerin telefonla arayarak para istemeyeceğini belirterek bu gibi durumlarda 155 polis ihbar hattını aramalarını istedi. - TOKAT

Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Son dakika haberleri: Alevlerin içinden yaşlı adamı çekip kurtardı
Son dakika haberleri | - Takla otomobilden ağır yaralı kurtarılan adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | - Takla otomobilden ağır yaralı kurtarılan adam hayatını kaybetti
Yaşlı adam eczane çalışanınca darbedildi
Yaşlı adam eczane çalışanınca darbedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Mehmet Ersoy Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat
Spor Okan Buruk Pierre Webo Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Pfizer Ankara Başakşehir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı - Tokat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 17:07:43. #1.14#
title