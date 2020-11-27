Yasin Kaplan Halıya teşekkür plaketi
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Yasin Kaplan Halıya teşekkür plaketi

27.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:50
Yasin Kaplan Halıya teşekkür plaketi

Gaziantep sanayisinin gelişmesi, üretim ve istihdamın arttırılmasına yönelik desteklerinden dolayı Yasin Kaplan Halı'yı ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büşükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yasin Kaplan Halı CEO'su Mustafa Kaplan'a teşekkür plaketi verdiler.

Gaziantep sanayisinin gelişmesi, üretim ve istihdamın arttırılmasına yönelik desteklerinden dolayı Yasin Kaplan Halı'yı ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büşükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yasin Kaplan Halı CEO'su Mustafa Kaplan'a teşekkür plaketi verdiler.

Türkiye'nin dünya halı merkezi olma yolunda önemli katkılar sağlayan ve global marka olma Ünvarlarıyla Türk halısının dünya halı pazarlarındaki önemli temsilcisi olan Yasin Kaplan Halı'yı ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ülke ekonomisinin kalkınması, Gaziantep sanayisinin gelişmesi ve istihdamın arttırılmasına katkılarından dolayı Yasin Kaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaplan'a teşekkür plaketi verdiler. Dünya halı sektöründe önemli aktörler arasında yer alınmasında Gaziantepli halıcıların önemli rol üstlendiğini ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül üretim ve istihdama halı sektörünün önemli katkılar sağladığını da sözlerine ekleyerek Türk halı markalarının ihracatta da en önemli kalemler arasında yer aldığının altını çizerek Yasin Kaplan Halı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaplan'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'de pandemi sürecinde yaşanan büyük sıkıntılara rağmen halı sektörünün ihracatını sürekli arttırdığını ve özverili çalışmalarla üretimin yanında istihdamın arttırılmasında da önemli roller oynadıklarını ifade ederek Gaziantepli halıcıları kutladı.

Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Yasin Kaplan Halı CEO'su Mustafa Kaplan'da bu zorlu sürecin dönemlerde son bulacağına inandıklarını ifade ederek, "Pandemi süreci bütün sektörler gibi halı sektörünü de olumsuz etkiledi. Ancak son dönemlerde özellikle batılı ülkeler ve ABD'de halının hijyen açısından taşıdığı önem fark edilince bu pazarlara yönelik ihracatımızda önemli artışlar meydana geldi. Bizler bu süreçte sürdürülebilir üretim ve ihracat için büyük çabalar sarf ederek çalışmalarımızı devam ettirdik. Ülke ekonomisine olduğu kadar Gaziantep sanayisinin de gelişimine verdiğimiz desteklerden dolayı çok mutluyuz. Bugün Gaziantep Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin firmalarımızı ziyaret ederek bizleri onurlandırdılar. Kendilerine bu süreçte bizleri yalnız bırakmadıkları ve bütün zorlukları aşmamızda daima destek verdikleri için sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Yasin Kaplan Halıya teşekkür plaketi
Yasin Kaplan Halıya teşekkür plaketi
Yasin Kaplan Halıya teşekkür plaketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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