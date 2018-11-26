Yasemin Öztürk'ten Ters Köşe

Kanal D'nin yıllardır devam eden ve sevilerek izlenen dizisi Arka Sokaklar'da konuk oyuncu olarak yer alan Öztürk, Nimet isimli eskiden polis olan bir örgüt üyesini canlandırıyor.

Şimdiye kadar birçok dizi ve sinema filminde rol alan Öztürk, ilk defa bu kadar kötü bir karakter canlandırdığını söyledi. Daha önce bir çok farklı rolde oynadım ama ilk defa bu kadar ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkıyorum, diyen Öztürk, 'kötü' yü oynamak zor ama bir o kadar da keyifli. kötünün içindeki birçok rengi bulup çıkarman ve bunu seyirci ile paylaşabiliyor olmak mutluluk verici. Ben de Nimet karakterinin hakkını vermeye çalışıyorum, dedi.