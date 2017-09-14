Yasemin Adar, Edirne'de Çiçeklerle Karşılandı

2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda altın madalyaya uzanan Milli güreşçi Yasemin Adar, kulübü Trakya Birlik'te çiçeklerle ve davul zurna ile karşılandı.



Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen karşılama töreninde, Genel Müdür Yardımcısı İlker Adsoy ve Trakya Birlik Güreş Kulübü Başkanı Önder Yücel, minderin altın kızı Adar'ı çiçeklerle karşıladı. Trakya Birlik yöneticileri ve çalışanları da alkışlarla Adar'ı tebrik ederek, başarısından dolayı tebrik etti.



"2020 Tokyo'da İstiklal Marşı'nı okumak istiyorum"



Genel müdürlük önünde çiçeklerle karşılanan dünya şampiyonu Yasemin Adar, "Beni onure ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başta Trakya Birlik Yönetim Kurulu'na kulübüme ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim 2020 Tokyo'da, olimpiyatlarda madalya alıp kürsü yapmak, İstiklal Marşı'nı okuma istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Bize büyük bir gurur yaşattı"



Trakya Birlik Güreş Kulübü Başkanı Önder Yücel tarafından dünya şampiyonu Yasemin Adar'a Trakya Birlik plaketi verildi. Yücel, kulüp ve ülke olarak büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirerek, "Türk kadını olarak orada Türk kadınını temsil etmek ve Türkiye'nin Dünya Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını bir Trakya Birlik sporcusu olarak bize getirmesi bizi daha da gururlandırdı. İnşallah şimdi önümüzde olimpiyatlar var. Kulüp olarak Yasemin'in ve tüm sporcularımızın her zaman yanındayız" dedi.



Bir gazetecinin ENKA Kulübü'ne transfer olacağı yönünde haberler çıkması ile ilgili sorusuna ise Adar, "Böyle bir teklif geldi. Bunu henüz kulübüm ile görüşmedik, konuşmadık. Şu anda Trakya Birlik'in güreşçisiyim. Önümüzdeki sezonda ne olacağını henüz bilemiyorum" diye konuştu. - EDİRNE