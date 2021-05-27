YASED "Küresel Tedarik Zincirleri Platformu"nu oluşturdu

Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 85'ini temsil eden Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Covid-19 sonrası yeniden şekillenecek olan küresel tedarik zincirlerinin Türkiye için fırsatlar barındırdığını öngörüsüyle, "Küresel Tedarik Zincirleri Platformu"nu hayata geçirdi.

Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 85'ini temsil eden Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Covid-19 sonrası yeniden şekillenecek olan küresel tedarik zincirlerinin Türkiye için fırsatlar barındırdığını öngörüsüyle, "Küresel Tedarik Zincirleri Platformu"nu hayata geçirdi.

YASED'den yapılan açıklamaya göre platform, hem dünyada hem de Türkiye'deki küresel tedarik zincirleri dönüşümüne yönelik atılan adımları takip ederek ihtiyaçları ortaya koymayı, kamu ve özel sektörü bir araya getirerek düzenli bir istişare mekanizması geliştirmeyi ve YASED üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden faydalanarak değişimlere yönelik iyi uygulama örnekleri paylaşarak stratejik öneriler geliştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamaya göre platform kapsamında ayrıca, Türkiye'nin KTZ ekosistemini iyileştirmek üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Yatırım Ofisi başta olmak üzere; ilgili kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kalkınma kuruluşları, sektör kuruluşları ve akademinin teknik desteği ve YASED üyelerinin katkılarıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan tedarikçileri geliştirecek ve küreselleşmelerine katkı sağlayacak ortak eğitim programları organize edilecek.Küresel Tedarik Zincirleri Platformu'nun lansmanı YASED'in online etkinlik serisi olan YASED United toplantısı ile gerçekleştirildi.Toplantının açılışında konuşan YASED Başkanı Ayşem Sargın, "YASED gündemi çerçevesinde, ülkemizin Covid-19 salgınının yol açtığı küresel arz ve talep şokunu en alt seviyede hasarla atlatmasını ve rekabet üstünlüğüne sahip olduğu alanlara odaklanarak bu krizi fırsata çevirmesi için yapması gerekenleri belirlemek üzerinde yoğun mesai harcadık" dedi ve ekledi: "Uluslararası Yatırım Zirvesinde konuyu uluslararası kalkınma, finans ve ticaret kuruluşları, üyelerimizin küresel düzeydeki yöneticileri ve Bakanlarımızla birlikte değerlendirdik."Bu alandaki gözlemlerimizi somut bulgulara dayandırmak amacıyla 2020 yılında hayata geçirdiğimiz 'Güvenli Liman Türkiye' projesi ile ülkemizin rekabet avantajına sahip olduğu ürün grupları ve pazarları belirledik ve kriz sonrası belirsizlikte ülkemiz için Güvenli Liman algısı yaratacak politika ve faaliyet önerileri oluşturduk. "Şimdi de küresel tedarik zincirleri gündemine daha somut katkılar sağlamak ve küresel ve yerel networkümüzde yer alan paydaşlarımızla işbirliğimizi ve etkileşimimizi sürekli kılmak amacıyla, proje çıktılarımızla da uyumlu bir şekilde 'Küresel Tedarik Zincirleri Platformumuzu' hayata geçirmeye karar verdik."YASED ve EY işbirliği ile hazırlanan "Güvenli Liman Projesi" başlıklı raporun çıktıları YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova'nın moderatörlüğünde, EY Türkiye Ortağı ve Tedarik Zinciri Hizmetleri Lideri Arda Karaçelebi ve EY Kamu Sektörü Danışmanlık Hizmetleri Direktörü Kerem Kaçar'ın katılımıyla gerçekleşen oturumda açıklandı.Geliştirilen inisiyatifler özellikle Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmek için sanayi, ihracat ve teknolojik gelişim, Ar-Ge kapasitesinin artırılması, seçili ürünlerde yerelleşme fırsatlarının değerlendirilmesi, finansal sürdürülebilirliğin ve tedarik zinciri sürekliliğinin sağlanması başlıklarında, stratejik bir yol haritası olarak sunuldu. Politika önerileri çerçevesinde, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki rekabetçiliği artırmak ve entegrasyonunu kuvvetlendirmek amacıyla yatırımların artırılması için mevcut destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve yeni destek programlarının tasarlanması ve ihracatın artırılması için AB Yeşil Mutabakata uyum sürecinde sektörel yol haritalarının hazırlanması, Türkiye'nin serbest ticaret anlaşmalarının hedef ülke ve ürünler çerçevesinde genişletilmesi başta olmak üzere dikkate alınmasında fayda görülen hususlara yer verildi. (Fotoğraflı)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı