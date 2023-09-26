Zonguldak'ta yaşlı kadın motosiklet ve otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybetti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Fatma Özen, otomobilin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi'nde yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Fatma Özen'e önce 35 YDF 56 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadına bu kez de Zeki T. idaresindeki 67 TM 467 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan yaşlı kadın yaklaşık 3-4 metre sürüklendi.

Sürüklenmenin etkisiyle bazı uzuvları kopan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Zeki T., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Fatma Özen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan acı haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.