Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler

Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Son yapılan denetimlerinde, zincir marketlerde de satılan dana salamda domuz eti tespit edildi. Bifet markası ile listede yer alan şirketin daha önce de benzer bir skandaldan yakalanıp ismini değiştirdiği belirlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yürüttüğü denetimlerde, uygunsuz ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen gıdaların yer aldığı listeyi güncelledi.

DANA SALAM DİYE DOMUZ ETİ SATTILAR

Bakanlığın yayınladığı listede sektörde 60 yıldır faaliyet gösteren Bifet Gıda'ya ait 'BİFET' markası ile satışa sunulan'DANA İSPANYOL SALAM' ürününde domuz eti kullanıldığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE YAKALANIP İSİM DEĞİŞTİRMİŞ

Söz konusu ürünün Türkiye genelinde çok sayıda zincir markette satışa sunulduğu öğrenilirken, firmanın daha önce de dana eti adı altında domuz eti satarken yakalandığı ve sonrasında birçok kez isim değiştirdiği ortaya çıktı. İçeriğinde 'dana eti' ibaresine yer verilen ancak bileşiğinde domuz eti bulundurduğu tespit edilen ürünler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ekipler tarafından satış noktalarından acil olarak toplatılıyor.

Zincir marketlerde satılan salamdan domuz eti çıktı! Daha önce yakalanıp isim değiştirmiş

ET VE SUCUKTAN DA TEK TIRNAKLI ETİ ÇIKTI

Bakanlığın güncellediği listeye İzmir Çeşme ile Adana Seyhan ve Yüreğir'den de markalar girdi. Çeşme'de dana sucuğun içinden tek tırnaklı eti çıkarken Adana'da ise 4 markanın kırmızı etinden tek tırnaklı eti çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıA. Erol:

adamın banka hesabı açmasını engelleyin. komple bitsin.

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Haber YorumlarıPoyraz:

Şerefli insan müşterilerine yalan söylemez

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