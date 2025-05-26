Yüzde 90 Görme Engelli Baba ve Kızının Azmi

Yüzde 90 Görme Engelli Baba ve Kızının Azmi
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Adana'da yüzde 90 görme engelli Ali Dağ, ailesinin geçimini sağlamak için atık kağıt toplarken, 6 yaşındaki kızı Hayrunisa ona yol gösteriyor ve yardımcı oluyor. Ali Dağ, gözlerinin tedavi edilmesini istiyor.

ADANA'da atık kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağlayan yüzde 90 görme engelli Ali Dağ'a (40), kızı Hayrunisa (6) hem yol gösteriyor hem de yardımcı oluyor.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan yüzde 90 görme ve yüzde 36 işitme engelli 4 çocuk babası Ali Dağ, atık toplayarak ailesinin geçimini sağlıyor. Ali Dağ'a diğer çocukları Muhammet Samet (10) ile Fatma Ebrar'ın (7) okula gitmesi nedeniyle küçük kızı Hayrunisa eşlik ediyor. Hayrunisa'nın okula başlamasıyla küçük çocuğu İbrahim Eren'in (4) kendisine eşlik edeceğini belirten Ali Dağ, ailesinin geçimini sağlamak için her gün erken saatlerde yola çıktığını anlattı. Hayrunisa'nın elini sıkıca tutarak yol gösterdiği Ali Dağ, kızının kendine hem kağıt toplarken yardım ettiğini hem de yol gösterdiğini söyledi.

'GÖZLERİMİN TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYORUM'

Gözlerinin tedavi edilmesini isteyen Dağ, "Görme problemim 15-16 yaşlarımda başladı, zamanla daha da kötüleşti. Çok az bulanık görebiliyorum. Halimize binlerce kez şükür olsun. Gözlerimin tedavi edilmesini çok istiyorum, devletimden bu konuda yardım bekliyorum" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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