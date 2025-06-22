Yusufeli'nin Meşhur Dut Pekmezi: Geleneksel Üretim ve Lezzet

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde kendine has aroması ve faydalarıyla bilinen dut pekmezi, yüzyıllardır süregelen geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Yöre halkı, dut mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçelerinden topladıkları dutları pekmeze dönüştürüyor.

Yusufeli ilçesinin köylerinde yaşayanlar, sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek olgunlaşan dutları toplamak için ağaçların yüksek dallarına tırmanıyor. Dalları sallayarak yere düşen dutlar toplanıyor, kazanlarda kaynatılarak posası ayrılıyor. Elde edilen dut suyu yaklaşık 5 saat boyunca kaynatılarak yoğun kıvamlı pekmeze dönüştürülüyor. Köylüler, 1 kova duttan 1 kilo pekmez elde ederek kilosunu 400 TL'den satışa sunuyor. Dut pekmezi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen müşteriler tarafından ilgi görüyor.

'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI TARTIŞIR'

Dut pekmezi üreticisi Recep Araz, sürecin zorluğuna dikkat çekerek, "10-15 metre yükseklikteki ağaçların üzerine çıkarak dalları sallıyoruz. Asıl meşakkatli kısım ise dutların pekmeze dönüştüğü kısım. Yaklaşık 5 saat kaynatılıyor, ardından presleniyor ve tekrar kaynatılıyor. Satıyoruz ama karşılığında aldığımız para emeğimizi karşılıyor mu; orası tartışılır" dedi.

'TADINA HAYRAN KALDIK'

Pekmez almak için İstanbul'dan Yusufeli'ne gelen bir müşteri ise "Yusufeli dutunun meşhur olduğunu duymuştuk, gelip yerinde görmek istedik. Tadına baktık, hayran kaldık. Böyle lezzetli bir pekmez daha önce tatmamıştım. Şiddetle tavsiye ederim" diye konuştu.

'KİLOSU 400 TL'

Yöre halkından Halil Demris de "Dutları pişirip, sularını çıkarıyoruz. Çıkan posayı atarak, suyundan pekmez yapıyoruz. 1 kova duttan yaklaşık 1 kilo pekmez çıkıyor. Kilosunu da 400 TL'den satıyoruz. 2 kişinin tüm gününü pekmez yapmaya ayırması lazım. Dalları sallamak zor, onu yapacak kişiyi bulmak daha da zor dedi.

Haber-Kamera: Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),