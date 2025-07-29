Yusufeli'nde Küsara Yayla Göçü Şenliği'nde Karakucak Güreşleri Düzenlendi

Yusufeli'nde Küsara Yayla Göçü Şenliği'nde Karakucak Güreşleri Düzenlendi
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleştirilen Küsara Yayla Göçü Şenliği'nde karakucak güreşleri yapıldı. Etkinlikte yöresel yemekler ikram edilirken, 250 bin lira ödül için pehlivanlar kıyasıya mücadele etti.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde geleneksel Küsara Yayla Göçü Şenliği'nde karakucak güreşleri düzenlendi.

Yusufeli ilçesine bağlı Tekkekale köyünde geleneksel hale gelen Küsara Yayla Göçü Şenliği düzenlendi. Şenliğe; Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli Kaymakamı Salih Başara, Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 gün süren etkinlikte hem gelenekler yaşatıldı hem de köylüler bir araya gelerek hasret giderdi. Şenlikte düzenlenen karakucak güreşlerinde 250 bin lira ödül için pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti. Halayların çekilip, yöresel yemeklerin ikram edildiği şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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