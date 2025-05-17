Yüksekova'da Berivanların Zorlu Yayla Mesaisi Başladı

Yüksekova'da Berivanların Zorlu Yayla Mesaisi Başladı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, havaların ısınmasıyla süt sağımı yapan kadınlar, engebeli yolları aşarak yaylaya ulaşıp, süt ürünleri üretiyor. Bu zorlu yolculuk, aile ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, havaların ısınmasıyla berivanların (süt sağımı yapan kadınlar) zorlu yayla mesaisi başladı. Süt sağmak için her gün dağlık ve engebeli, yer yer uçurumların olduğu bölgede yolculuk yapan kadınlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak hem satıyor, hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği, küçükbaş ve büyükbaşların yılın büyük bölümü ahırlarda barındığı Yüksekova ilçesinde, havaların ısınmasıyla hayvancılıkla uğraşanlar, yayla yollarını tutmaya başladı. İlkbaharın gelişi ve hayvanların yaylaya çıkmasıyla kadınların da zorlu yolculuğu başladı. Bu yolculuğun en önemli kahramanları ise yine 'berivan' olarak bilinen kadınlar oluyor. Yüksekova'ya 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde berivanlar, sabahın erken saatlerinde yola çıkıp, 10 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaşmak için çaba sarf ediyor. Araçlarla yolun çoğunu giden kadınlar, yaklaşık 500 metrelik dağların yamaçlarından yürüyerek sürülere ulaşıyor. Yaylada keçi ve koyunların sağımıyla başlayan mesai, yoğurt, tereyağı ve peynir gibi süt ürünlerinin üretimiyle devam ediyor. Kadınlar, hem doğa koşullarıyla hem de fiziksel yorgunlukla mücadele edip, aile ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

'YETKİLİLERDEN YOLUN BU KISMININ YAPILMASINI İSTİYORUZ'

8 çocuk annesi Hanife Kartal (50), sabahın erken saatlerinde uyanıp yaylaya gittiklerini belirterek, "Her yıl bu zamanlarda yaylaya çıkıyoruz. Burada küçükbaşlarımızın süt sağımını yapıyoruz. Peynir, yoğurt, tereyağını yapıyoruz. Hem ev için yapıyoruz hem de süt ve ürünlerini satıp çocuklarımızın eğitim masraflarını ve ev ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her gün dağlık ve engebeli yolları geçip koyunlarımızı sağlamaya gidiyoruz. Zor ama yıllardır böyle. Koyunlarımızın bulunduğu alanda 500 metrelik yol engebeli olduğu için kendi imkanlarımızla odun, tahta parçaları ve elektrik telleriyle uçuruma düşmemek için patika yol yaptık. Tellere tutunarak zorlu kısmını tek sıra halinde geçiyoruz. Çok tehlikeli. En ufak bir harekette buradan dereye düşebiliriz. Dönüş yolculuğumuzda erkekler yardım ediyor. Zor bir yol ve yetkililerden bu yolun bu kısmının yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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