Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu Ardahan'da vatandaştan olay sözler

Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu Ardahan'da vatandaştan olay sözler
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Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu Ardahan'da vatandaştan olay sözler
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Ardahan'da şap hastalığıyla boğuşan üreticiler, devlet veterinerlerinin ilgisizliğinden ve özel veterinerlerin yüksek ücret talebinden şikayetçi. Bir vatandaş, "İlçe tarımdaki çalışanlar yan gelip yatıyor. Özel veterinerler ise gelip bütün paramızı alıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Şap hastalığının etkisini ağır şekilde hissettirdiği Ardahan'da üreticiler, yetkililere isyan etti. Uzun süredir hayvan kayıplarıyla mücadele eden bölge halkı, devletin veteriner hizmetlerinin yetersizliğinden, özel veterinerlerin ise yüksek ücretlerinden şikayet ediyor. Tek geçim kaynakları olan hayvancılıkla ayakta durmaya çalışan vatandaşlar "Perişan haldeyiz" diyerek yardım çağrısında bulundu.

"İLÇE TARIMDAKİ ÇALIŞANLAR YAN GELİP YATIYOR"

Gazeteci Suat İncedere'ye konuşan bir üretici, yaşadıkları çaresizliği "İlçe tarımdaki çalışanlar yan gelip yatıyor. Özel veterinerler ise gelip bütün paramızı alıyor. Geçtiğimiz günlerde bir danayı götürdüm, sadece onun için 2 bin 500 lira aldılar. Sonrasında dana zaten öldü. Hayvanlarımız çok kötü durumda. Devletin veterinerleri kurumda oturup çay kahve içiyor. Böyle bir düzen olur mu?" sözleriyle anlattı.

BORÇLARININ ERTELENMESİNİ İSTİYORLAR

Bölge üreticileri, hem veteriner desteği hem de ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşandığını belirterek devletten çözüm bekliyor. Özellikle tarımsal borçların ertelenmesini isteyen vatandaşlar, yetkililerin daha fazla sessiz kalmaması gerektiğini vurguluyor. Bu açıklamalar, şap hastalığına karşı mücadelenin sadece aşılamayla değil, etkin veteriner hizmeti ve ekonomik destekle birlikte yürütülmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıoğuz:

hayvan aşıları kesinlikle ücretsiz yapılmalı.işin içinde para olunca eksik doz yapıyorlar hayvana iyice zarar veriyor cukkayı dolduruyor kimin umrunda köylünün hayvanı

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıMelih İnce:

ülkede müthiş bir gevşeklik, sorumsuzluk, denetimsizlik ve kontrolsüzlük var. Ascolideki yazı gibi olaylar “İsteyen yapamıyor. Bilen yapmıyor. Yapan bilmiyor. Ve Dünya böyle kötüye gidiyor."

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıDüsünür:

Kardesim daha anlayamadin mi kimi kime sikayet ediyorsun. İklim kanunu budur iste. Elinde hayvan kalmayacak. Anlasmanin maddesidir bu.Neymis inegin osurmasi dunyayi.kasip kavuruyormus metan gazindan dolayi. Yapay ete gecis yapilacak bunu anlayin artik Yakinda her yerde kuraklik var diyede su kanunu cikaracak bunuda yazin bir kenara

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıErdinç erbay:

İşte beklediğim gerçek yorum..İklim kanunu...

yanıt34
yanıt6
Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

dayı ayıp be biz herşeyde bir numarayız büyük devletiz , onunlada devletimiz mi uğraşsın demeye gelmedi mi hala yalancı troller diye düşündüm nedense .

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme15
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