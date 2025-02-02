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Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar
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CHP'li vekil Murat Çan, Samsun'daki bir AVM'de tuvaletlerin ücretli hale geldiğini ifade ederek "Şehrin merkezinde bir alışveriş merkezi var. Buraya alışveriş için gelenler, yemek yiyenler, tuvalet ihtiyacını gidermek için artık para ödeyecekler. 'Tuvalette kredi kartı da geçerli' diye tabela asılmış" diye konuştu.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, şehir merkezindeki dev bir AVM'de tuvaletlerin ücretli hale getirildiğini ifade ederek girişe "Kredi kartı da geçerlidir" tabelası asıldığını söyledi.

"DOĞRU DUYDUNUZ, AVM TUVALETİ ÜCRETLİ"

Çan şu ifadeleri kullandı; "Evet, doğru duydunuz, AVM'de tuvalet artık ücrete tabi. Samsun'da şehrin merkezinde bir alışveriş merkezi var. Buraya alışveriş için gelenler, yemek yiyenler, tuvalet ihtiyacını gidermek için artık para ödeyecekler.

"ESERİNİZLE GURUR DUYABİLİRSİNİZ"

'Tuvalette kredi kartı da geçerli' diye tabela asılmış. Yani, bu iktidar sayesinde artık vatandaşımız hacetini bile kredi kartıyla gideriyor. Ülkemizin ekonomisi, işte, bu kadar içler acısı bir hâle gelmiş durumdadır; eserinizle gurur duyabilirsiniz iktidar partisi."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVlkn Shn:

Akpkk böyle istiyo

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Haber Yorumlarıbarıs aslan:

Yalan…

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