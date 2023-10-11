Yaz Aylarında Göçerlerin Dönüş Yolculuğu Başladı

Bitlis'in özellikle Nemrut Dağı etrafındaki köylerin meralarını tercih eden göçerler, yaz ayları boyunca tereyağı, yoğurt ve peynirlerini hazırlayıp, havaların soğumaya başlamasıyla dönüş yolculuğuna başlıyor. Batman'ın Beşiri ilçesinden 4 ay önce 2 bin koyun ve 5 arkadaşıyla Bitlis'e geldiğini anlatan Serkan Erkin, dönüş yolculuğuna başladıklarını söyledi. Erkin, dağ yollarını kullanarak başlattıkları zorlu dönüş yolculuğunun ise 1 ay süreceğini belirtti.

'1 AY SONUNDA KÖYÜMÜZE ULAŞACAĞIZ'

Erkin, "Batman'dan buraya 4 ay önce geldik. Dönüş için artık hazırlanıyoruz. Mayıs ayında Batman'da havalar ısınıyor. Orada otlar erken çıkıp, erken sararıyor. Burada ise uzun süre otlar yeşil kalıyor. Bu da bizim hayvanlarımızın süt ve et verimini artırıyor. Son günlerde havaların soğumasıyla artık köyümüze dönmeye başladık. Nemrut Krater Dağı'ndan geçerken hayvanlarımızı su birikintilerinin etrafında sulayarak götürüyoruz. Buradan yürüyerek yaklaşık 1 ay sonunda köyümüze ulaşacağız. Hem hayvanlarımızı dinlendirerek götürüyoruz hem de dağ yolunu kullanıyoruz. Bu yüzden yolculuğumuz zorlu geçiyor" dedi.