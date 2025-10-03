Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı

Manisa'da bir pazarcının Çin'den ithal edilen sarımsakların üzerindeki "Made in China" ibaresini keserek satışa sunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

"GELSİN HARAM LOKMALAR"

Pazarcının tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu hareketi, izleyenlerden tepki topladı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına, "Kime güveneceğimizi şaşırdık", "Üzerine de 'Taşköprü' yazar. Gelsin haram lokmalar", "Bu toplumsal çürüme ekonomik nedenlerle açıklanamaz" gibi yorumlar yapıldı.