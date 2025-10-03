Haberler

Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı

Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı
Haber Videosu

Manisa'da bir pazarcının, Çin'den gelen sarımsakların üzerindeki "Made in China" ibaresini keserek sattığı anlar kayda alındı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, kullanıcılar güven sorunu ve gıda denetimlerinin yetersizliğini eleştirdi.

Manisa'da bir pazarcının Çin'den ithal edilen sarımsakların üzerindeki "Made in China" ibaresini keserek satışa sunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

"GELSİN HARAM LOKMALAR"

Pazarcının tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu hareketi, izleyenlerden tepki topladı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına, "Kime güveneceğimizi şaşırdık", "Üzerine de 'Taşköprü' yazar. Gelsin haram lokmalar", "Bu toplumsal çürüme ekonomik nedenlerle açıklanamaz" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan bomba İsmail Yüksek sözleri

Kerem'den maç sonu bomba itiraflar: Beni Fenerbahçe'ye o ikna etti
Çiftçilere 349 milyon TL'lik destek ödemesi bugün yapılacak

Bu mesleği yapanlar dikkat! Ödemeler bugün hesaplara yatırılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.