Vatandaşı böyle kandırıyorlar: Yaptığı rezilliği utanmadan kayda alıp paylaştı
Manisa'da bir pazarcının, Çin'den gelen sarımsakların üzerindeki "Made in China" ibaresini keserek sattığı anlar kayda alındı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekerken, kullanıcılar güven sorunu ve gıda denetimlerinin yetersizliğini eleştirdi.
Manisa'da bir pazarcının Çin'den ithal edilen sarımsakların üzerindeki "Made in China" ibaresini keserek satışa sunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
"GELSİN HARAM LOKMALAR"
Pazarcının tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu hareketi, izleyenlerden tepki topladı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına, "Kime güveneceğimizi şaşırdık", "Üzerine de 'Taşköprü' yazar. Gelsin haram lokmalar", "Bu toplumsal çürüme ekonomik nedenlerle açıklanamaz" gibi yorumlar yapıldı.
Kaynak: Haberler.com / Yaşam