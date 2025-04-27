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Van'da Kaçak Avlanmaya Geçit Yok: 60 Kilo Balık Ele Geçirildi

Van'da Kaçak Avlanmaya Geçit Yok: 60 Kilo Balık Ele Geçirildi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde yapılan denetimlerde kaçak avlanan 60 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıklar, Van Gölü'nde koruma altında olan inci kefali türünden olup tekrar suya bırakıldı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde ekiplerin yaptığı denetimlerde, kaçak avlanan 60 kilo canlı balık ele geçirildi. Balıklar tekrar suya bırakıldı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İpekyolu ilçesinde Akköprü ve Kurubaş derelerinde yaptığı denetimlerde kaçak avlanan 2 poşet içerisinde 60 kilo canlı balık ile av malzemesi ele geçirildi. Balıklar tekrar suya bırakıldı.

Ekiplerin bölgedeki denetimleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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