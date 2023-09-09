Uşak Valisi ve Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretinde

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın esnaf ziyaretinde bulundu.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın esnaf ziyaretinde bulunarak esnafa bol kazanç diledi. Vali Ergün ve Başkan Çakın ile birlikte, İsmet Paşa Caddesi, Hakkı Yağcı Caddesi ve Ali Galip Kaya Sokaktaki işlek bölgelerdeki esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Vali Ergün ve Başkan Çakın burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, varsa talep ve önerilerini dinlediler. Esnafları tek tek gezen Vali Ergün ve Başkan Çakın, ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Vatandaşlar ve esnaflar tarafından sıcak ve samimi karşılanması sonrası esnaflar teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. - UŞAK