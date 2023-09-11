Ula'da çöplük yangını
Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan çöplükte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları yapıldı.
Ula'da çöplük yangını
MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi Gökçe Mahallesi sahili kesiminde bulunan çöplükte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Gökova Körfezi'ne kıyısı bulunan Gökçe Mahallesi'nde sazlık ve çöplerin bulunduğu alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen çöplük ve sazlık yangını sonrası yanan sahada soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam