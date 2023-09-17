Turgutlu'da saman yüklü kamyon alev alev yandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda saman yüklü bir kamyon alev alev yandı. Olayda yaralanan olmazken, kamyon ve yüklü saman kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyon alev alev yandı.

Olay, Turgutlu ilçesi İzettin Mahallesi yolu Geren mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 45 ANB 733 plakalı kamyonun iddiaya göre şoför mahallinde yangın çıktı. Seyir halindeki kamyondan atlayan sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Soğutma çalışmaları devam eden yangında kamyon ve saman kullanılamaz hale geldi. - MANİSA