Tunceli'de kaybolan balıkçı için arama çalışması başlatıldı

Tunceli'de balık avına çıkan Mehmet Çelikel'in geri dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Çelikel'in teknesi bulunurken kendisine ait bir iz bulunamadı. AFAD ve balıkçılar da arama çalışmalarına destek veriyor.

TUNCELİ'de baraj gölünde balık avına çıkıp, geri dönmeyen balıkçı Mehmet Çelikel'i (50) bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Çemişgezek ilçesindeki Keban Baraj Gölü Karagöl mevkisinde gece saatlerinde teknesiyle balık avına çıkan Mehmet Çelikel (50), eve dönmedi. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarmanın aramaları sonucunda, Çelikel'in teknesi gölün ortasında bulundu ancak kendisine ait bir ize rastlanmadı. AFAD ile balıkçıların da destek verdiği arama çalışmaları sürüyor. (DHA)