Trabzon'un yaylalarında bulut denizi böyle görüntülendi

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinin yüksek kesimlerinde bulutların görsel şöleni görenleri kendine hayran bırakıyor. Zirvelerden bakıldığında deniz görüntüsü oluşturan bulutlar muhteşem görüntüler oluşturuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir etkili olan yağışlı ve bulutlu hava yaylalarda havanın açması ile birlikte yüksek kesimlerde bulut denizi manzaralarının oluşmasına neden oluyor. Bin 500 metrenin yüksekliğindeki bölge yaylalarının altında kalan bulutlu hava göğe komşu yaylalarda eşsiz manzaralar sunuyor. Anlık bulut hareketleri ile birlikte vadiler ve sahillerin üst kesimleri bir anda bulutlar ile dolarken, bu tarz bulut manzaralarının daha çok yaz mevsimine geçişte gözlendiği belirtiliyor.

Akçaabat ilçesi Işıklar Mahallesi sakinlerinden Ali Şentürk, genelde yaylaya göç zamanlardan bu tür görüntülerin çok yoğun olarak yaşandığını belirterek "Yayla göçleri yakalaştığı zaman genelde böyle oluyor ayda genelde 10 gün güneşli geçer gerisi hep yağmur, sis burasının güzelliği de bu. Özellikle Arap turistler resim çektiriyorlar. Bu görüntü kışın olmaz yazın olur" dedi.

Öte yandan yoldan geçenler eşsiz manzarayı görüntülemek için cep telefonlarıyla çekim yapmayı ihmal etmiyor.