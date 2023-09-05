Tomarzalı Çocuklar Sokak Hayvanları İçin El İlanları Hazırladı
Tomarza ilçesinde yaşayan çocuklar, sokak hayvanları için bir kap su ve bir kap yemek bırakmalarını isteyen el ilanları hazırlayarak dağıttı.
Kendileri küçük kalpleri kocaman olan Tomarzalı çocuklar; hazırlarmış oldukları el ilanlarını Tomarzalılara dağıtarak sokak hayvanların için bir kap su ve bir kap yemek bırakmalarını istedi.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan çocuklar; kendi el yazıları ile ilanlar hazırladı. Hazırladıkları ilanlara ise 'Sokak Hayvanları için bir kap yemek ve bir kap su bırakmanızı rica ediyoruz' yazılı ilanlarını büyüklerine dağıttı.
İlçe halkı; çocukları davranışlarından dolayı tebrik etti. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam