Tepebaşı Belediyesi Kadınlarla Pedallıyoruz Bisiklet Okulu'nu açtı

Tepebaşı Belediyesi ile Zincir Kıran Kadınlar Derneği iş birliği ile kurulan Kadınlarla Pedallıyoruz Bisiklet Okulu'nun eğitici eğitimleri tamamlandı. 'Bisiklet Elçisi' unvanını alan kadınlar, 8 Temmuz'da başlayacak eğitimle kadınlara bisiklet kullanmayı öğretecek.

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla doğa dostu uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zincir Kıran Kadınlar Derneği iş birliği ile oluşturulan Kadınlarla Pedallıyoruz Bisiklet Okulu, eğitici eğitimlerini tamamladı. Bisiklet kullanmayı öğrenmek ve deneyimleri ile bilgisini artırmak isteyen tüm kadınların katılımıyla yürütülen eğitimler, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda düzenlendi.

Eğitime katılarak 'Bisiklet Elçisi' unvanını alan kadınlar, öğrencilerin ders öncesi nasıl organize edileceği, ders öncesi ısınma hareketleri ve ders sırasında kullanılacak materyallerin nasıl korunacağına ilişkin eğitimler aldı. İki gün teorik eğitim alan eğitimciler, ikinci gün de öğrendiklerini pratiğe döktü. İki hafta süren eğitimlerini tamamlayan Bisiklet Elçileri, 8 Temmuz'da başlayacak eğitimlerle bisiklet bilmeyen kadınlara bisiklet kullanmayı öğretecek.

Bisiklet kullanmayı öğrenenlerden Ayfer Yılmaz, "Burada bisiklet öğrenmeye geldim. Çok teşekkür ediyorum Tepebaşı Belediye Başkanı'mız Ahmet Ataç'a. Eskişehir, çok özel bir şehir. Bu şehirde yaşadığım için kendimi özel hissediyorum. 45 yıldır bisiklete binemiyordum. Bugün bunu yaşamak çok keyifli ve çok heyecanlı. Bisiklet özgürlük bence" dedi.

Bisiklet Elçileri'nden Canan Günaydın, şunları söyledi:

"Zamanında bisiklet sürmeyi çok istemiştim, ama babam alamadığından dolayı başarılı olamadım. Oğlum kullanırken hep kullanmak istemiştim, ama hep korktum. Nihayetinde Tepebaşı Belediyesi'nin böyle bir uygulaması olduğunu öğrendim ve hemen geldim. Şimdi bisikleti her gün kullanacağım. Gökyüzündeki kuşlar kadar kendimi özgür hissedeceğim."