Tarsus Belediyesi Kır Düğün Salonunda İlk Kına Gecesi Etkinliği

Tarsus Belediyesi, en uygun fiyatlı düğün salonlarından biri olan kır düğün salonunda ilk kına gecesi etkinliğini düzenledi. Berdan Parkı içinde bulunan salonda dünya evine adım atacak olan Buse Aldemir ve Emre Ceylan çifti, kır düğün salonunun muhteşem atmosferinde kına gecesi töreni gerçekleştirdi. Etkinlikte çiftler, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a da teşekkürlerini sunarak, uygun fiyatlı hizmet için memnuniyetlerini dile getirdi. Kır düğün salonu, sadece 3 bin TL gibi uygun bir ücret karşılığında çiftlere kapılarını açarken, artan düğün maliyetlerine rağmen Tarsus Belediyesi çiftlerin özel günlerinde de yanlarında oluyor. Belediyenin ekonomik ve kaliteli bir düğün ortamı sunarak çiftlere destek olma çabası, çiftler tarafından takdirle karşılanıyor. Dünya evine girmeye hazırlanan damat Emre Ceylan, kır düğün salonunu çok beğendiklerini ve tercih ettiklerini belirterek, 'Halka açık, konsept olarak çok beğendim. 10 üzerinden 10 puan verdik. Bizim gibi evlenecek olan çiftlere burayı mutlaka öneriyoruz, gayet güzel bir yer olmuş. Fiyatı çok uygundu, bütçemize büyük destek sağladık' ifadelerini kullandı. Gelin Buse Aldemir de teşekkür ettiklerini ve destek olduklarını belirterek, 'Ekonominin bu kadar zor olduğu bu günlerde yeni evlenecek çiftlere başkanımız gerçekten büyük bir destek sağlamış oldu. Her bütçeye uygun paket şeklinde hazırlanmış. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Mutluluğumuza ortak oldunuz' diye konuştu.

Tarsus Belediyesi, en uygun fiyatlı düğün salonlarından biri olan kır düğün salonunda ilk kına gecesi etkinliğini düzenledi.

Berdan Parkı içinde bulunan salonda dünya evine adım atacak olan Buse Aldemir ve Emre Ceylan çifti, kır düğün salonunun muhteşem atmosferinde kına gecesi töreni gerçekleştirdi. Etkinlikte çiftler, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a da teşekkürlerini sunarak, uygun fiyatlı hizmet için memnuniyetlerini dile getirdi.

Kır düğün salonu, sadece 3 bin TL gibi uygun bir ücret karşılığında çiftlere kapılarını açarken, artan düğün maliyetlerine rağmen Tarsus Belediyesi çiftlerin özel günlerinde de yanlarında oluyor. Belediyenin ekonomik ve kaliteli bir düğün ortamı sunarak çiftlere destek olma çabası, çiftler tarafından takdirle karşılanıyor.

Dünya evine girmeye hazırlanan damat Emre Ceylan, kır düğün salonunu çok beğendiklerini ve tercih ettiklerini belirterek, "Halka açık, konsept olarak çok beğendim. 10 üzerinden 10 puan verdik. Bizim gibi evlenecek olan çiftlere burayı mutlaka öneriyoruz, gayet güzel bir yer olmuş. Fiyatı çok uygundu, bütçemize büyük destek sağladık" ifadelerini kullandı.

Gelin Buse Aldemir de teşekkür ettiklerini ve destek olduklarını belirterek, "Ekonominin bu kadar zor olduğu bu günlerde yeni evlenecek çiftlere başkanımız gerçekten büyük bir destek sağlamış oldu. Her bütçeye uygun paket şeklinde hazırlanmış. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Mutluluğumuza ortak oldunuz" diye konuştu. - MERSİN