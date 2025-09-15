Haberler

Suruç'ta Kalp Krizi Geçiren Öğrenci İçin Anma Töreni Düzenlendi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, okul bahçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 6'ncı sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan için sınıf arkadaşları anma töreni düzenledi. Öğrenciler, sevgiyle hatırladıkları arkadaşları için sırasına karanfiller bıraktı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, okul bahçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden aynı zamanda Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın teyzesinin oğlu olan 6'ncı sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan, için sınıf arkadaşları anma töreni düzenledi. Oturduğu sıraya 'Sevgili öğrencimiz melek oldu' yazlı not bırakan arkadaşları ve öğretmenleri duygulu anlar yaşadı.

Olay, 11 Eylül Perşembe günü Borsa İstanbul Ortaokulu'nda meydana geldi. Bu yıl öğretmen olarak Suruç'a atanan Hakan ve Tuba Demirhan çiftinin oğulları Mehmet, teneffüs sırasında okul bahçesinde aniden fenalaştı. Yere yığılan küçük çocuğa ilk müdahaleyi öğretmenleri ve çağrılan sağlık ekipleri yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesinin memleketi Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verildi.

SIRASINA KARANFİLLER KONULDU

Suruç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, okul müdürü Kenan Tilgen ve öğretmenler, Mehmet'i anmak için sınıfındaki sırasına beyaz karanfiller ve Türk bayrağı bıraktı. Arkadaşları tarafından çok sevilen Mehmet için yapılan anma töreni, sınıf arkadaşlarını duygulandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
