Sungurlu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

Bu sene 101. yıldönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Sungurlu'da tören düzenlendi. Törene çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu sene 101. yıldönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Sungurlu'da tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda çelenk sunumu ile başlayan törene Alaca Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam Vekili Hicabi Aytemur, Belediye Başkan Vekili Bahri Sezen, Adalet Komisyonu Başkan Vekili Murat Baş, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Taha İşler, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenklerinin sunulması sonrası tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Atatürk Meydanı'ndaki tören sona erdi. Ardından Kaymakam Aytemur, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesince tebrikleri kabul etti. - ÇORUM