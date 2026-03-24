Haberler

Zonguldak'ta spor salonunda kalp krizi geçiren hemşire son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta bir spor salonunda antrenman yaparken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Kızılay hemşiresi Eda Kerim Tekin, son yolculuğuna uğurlandı. 47 yaşındaki Tekin'in cenaze törenine birçok kişi katıldı.

Olay, dün İncivez Mahallesi'ndeki bir spor salonunda meydana geldi. Kızılay'da hemşire olarak görev yapan Eda Kerim Tekin, spor yaptığı sırada fenalaşıp yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tekin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği ve kalbi durduğu belirlenen Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tekin için bugün Kozlu ilçesinde önce Güney Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı daha sonra Aziziye Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün, Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Kürşat Yağız, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktorlar, Tekin'in meslektaşları ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Tekin'in cenazesi Aşağıçayır köyünde toprağa verildi.

10 AY ÖNCE OĞLU VEFAT ETMİŞ

Cenazede gözyaşı döken yakınları Tekin'in engelli olan oğlu Boran Tekin'in (10) de yaklaşık 10 ay önce hayatını kaybettiğini belirtti.

Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

