Adana'da sincapların meşe palamudu keyfi ilginç görüntüler oluşturdu. Torosdağı eteklerinde bulunan orman köyünün sakinleri ile iç içe yaşayan ve meşe, ceviz ve sedir ağaçları arasında doğanın keyfini çıkaran kızıl sincaplar ilginç görüntüler oluşturdu.

Sincabın meşe palamudu keyfi

ADANA - Adana'da sincapların meşe palamudu keyfi ilginç görüntüler oluşturdu.

Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı Mahallesinde evin önündeki ağaca yuva yapan sincap görenlerin ilgi odağı oldu. Torosdağı eteklerinde bulunan orman köyünün sakinleri ile iç içe yaşayan ve meşe, ceviz ve sedir ağaçları arasında doğanın keyfini çıkaran kızıl sincaplar ilginç görüntüler oluşturdu. Meşe palamutlarını yiyerek karınlarını doyuran sincaplar, köylülerle içe içe yaşıyor. Bir kızıl sincabın meşe palamudunun kabuğunu çıkararak yediği anlar ise kameralara yansıdı.