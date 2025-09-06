Silah ruhsat harçlarına yüzde 100 zam: Taşıma ruhsatı 158 bin lira oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarından alınan maktu harçlara yaklaşık yüzde 100 zam yapıldı.

TAŞIMA RUHSATI 158 BİN TL'YE ÇIKTI

Her yıl için 31 bin 600 TL olarak belirlenen silah taşıma izin harcı, ruhsatların 5 yıllık verilmesi nedeniyle toplamda 158 bin TL olacak. Önceki dönemde bu tutar 79 bin TL idi.

BULUNDURMA VE YİVSİZ TÜFEK RUHSATLARI DA ZAMLANDI

Bulundurma ruhsatı: 25.282 TL'den 50.565 TL'ye çıktı.

Yivsiz tüfek ruhsatı: 611 TL'den 1.225 TL'ye yükseldi.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

Yeni düzenleme yarından itibaren uygulanmaya başlayacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zam kararının ardından sosyal medyada esprili yorumlar yapıldı. Silah merakının yoğun olduğu Karadeniz'e atıf yapan kullanıcılar, "Karadenizliler buna üzülecek" ifadelerini kullandı.

TATSIZ OLAYLAR YAŞANIYOR

Son dönemlerde özellikle Karadeniz bölgesindeki düğünlerde, tüm uyarılara rağmen havaya ateş açılması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ciddi şekilde arttı.