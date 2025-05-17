Siirt'te Jandarma Personelinden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik

Siirt'te Jandarma Personelinden Öğrencilere Eğlenceli Etkinlik
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Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı düzenlediği etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi. 'Güçlü Aile ve Güçlü Gelecek' projesi kapsamında eğlence parkuru kuruldu ve jandarma personeli çocuklarla birlikte keyifli saatler geçirdi.

SİİRT'te İl Jandarma Komutanlığı personelleri, düzenlenen etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, 'Güçlü Aile ve Güçlü Gelecek' projesiyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde Kooperatif Mahallesi'nde eğlence parkuru kuruldu. İl Jandarma Komutanlığı personelleri, parkurda düzenlenen etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi. Parkurda yarışan öğrenciler, jandarma personelleriyle birlikte eğlence dolu bir gün geçirdi. Jandarma personelleri, etkinlik sonunda yarışmacı çocuklara komando beresi hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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