Seyitgazi'de Anız Yangını Ormana Sıçradı
ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde anızdan ormana sıçrayan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında 1,5 hektar orman zarar gördü.
ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde anızdan ormana sıçrayan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında 1,5 hektar orman zarar gördü.
Seyitgazi ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi yakındaki 22 hektarlık tarlada yakılan anız yangını rüzgarın etkisiyle yanındaki ormana sıçradı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla yangına Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1,5 hektar orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam