Seyir halindeki tır alev topuna döndü

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki demir yüklü tırın motor kısmından çıkan yangın sonrası alev topuna döndü.

Olay, Karabük Gerede karayolunda meydana geldi. Caner bıyıklı idaresindeki 06 TSY 64 plakalı demir yüklü tır Eskipazar ilçesi Aslanlar mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Bu sırada motor kısmından dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören tır sürücüsü aracı yol kenarına çekerek canhavli ile araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi. Motor kısmından başlayan alevler römork kısmını sıçradı. Olay yerine gelen Eskipazar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucunda tır kullanılmaz hale geldi.