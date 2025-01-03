Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde

Dün gece hayata veda eden ve geriye unutulmaz şarkılar bırakan Ferdi Tayfur sanat camiasını yasa boğdu. 79 yaşında hayatını kaybeden ismin vefatı hayranlarını derinden yaraladı.

Sosyal medyada unutulmaz konserleri paylaşılan usta isim hakkında ünlülerin yaptığı paylaşımlar da tüyleri diken diken ederken, Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur'un Adana'da izdihama yol açan bir konserini anlattığı videoda yeniden dolaşıma girdi.

ÇELİKLER'İN O VİDEOSU YENİDEN GÜNDEMDE

Memleketi Adana'da verdiği konser sırasında yaşananları anlatan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ferdi Tayfur'un izdiham yaşanan o konserinde yaşananları, sanatçının nasıl sahnede devleştiğini ve tek sözüyle tüm seyirciyi nasıl kontrol altına aldığını anlattığı video sosyal tekrardan gündem oldu.