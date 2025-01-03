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Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde

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Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un dün gece hayatını kaybetmesi sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğarken Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur'un Adana'da izdiham yaşanan bir konserini anlatığı video yeniden dolaşıma girdi.

Dün gece hayata veda eden ve geriye unutulmaz şarkılar bırakan Ferdi Tayfur sanat camiasını yasa boğdu. 79 yaşında hayatını kaybeden ismin vefatı hayranlarını derinden yaraladı.

Sosyal medyada unutulmaz konserleri paylaşılan usta isim hakkında ünlülerin yaptığı paylaşımlar da tüyleri diken diken ederken, Gazeteci Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur'un Adana'da izdihama yol açan bir konserini anlattığı videoda yeniden dolaşıma girdi.

ÇELİKLER'İN O VİDEOSU YENİDEN GÜNDEMDE

Memleketi Adana'da verdiği konser sırasında yaşananları anlatan gazeteci Serdar Ali Çelikler, Ferdi Tayfur'un izdiham yaşanan o konserinde yaşananları, sanatçının nasıl sahnede devleştiğini ve tek sözüyle tüm seyirciyi nasıl kontrol altına aldığını anlattığı video sosyal tekrardan gündem oldu.

Serdar Ali Çelikler'in yıllar önce Ferdi Tayfur için söyledikleri yeniden gündemde
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Yaşam
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıEmre Gök:

Ferdi tayfur ülkeye öyle bir kazık çaktıki kimse çıkaramadı çıkaramazda seni asla unutmayacağız zirveye çıkan değil orada kalan Ferdi baba mekanın cennet olsun

Yorum Beğen90
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah rahmet eylesin, guzel anilabilmek ne kadar guzel...

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Haber Yorumlarıoğuz:

rabbim merhameti ile muamele etsin Mekanın cennet olsun üstat.1987 istanbulda öğrenciydim seninle büyüdük babamız oldun kayıbın çok acı

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Ferdi Tayfur hayran kitlesi kimsede yoktur çünki ferdi Tayfur sanatı ve adamlığı ile sevilen büyük çınardı

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Haber Yorumlarıosman orenlioğlu:

Allah cc rahmetiyle muamele etsin

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Haber YorumlarıMahfuz Demirtaş:

Sanat ile alakası yok ferdinin

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