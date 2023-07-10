Samsun'da etkili olan yağış sonrası sel sularının getirdiği ağaç parçaları, bazı vatandaşlar tarafından traktörlerle toplanarak kışlık yakacak olarak kullanıldı.

Selin getirdiği odun parçaları vatandaşlara kışlık yakacak oldu

SAMSUN - Samsun'da etkili olan yağış sonrası sel suların getirdiği ağaç parçaları Atakum plajlarında birikti. Bazı vatandaşlar traktörlerle ağaç parçalarını toplayarak kışlık yakacak yaptı.

Metrekareye 73,7 kilo yağışın düştüğü Samsun'da akarsu ve derelerin debisi yükseldi. Debisi yükselen akarsu ve dereler ağaç parçalarını denize taşıdı. Hırçınlaşan Karadeniz de ağaç parçalarını kıyıya attı. Kimine çile kimine fırsat olan selde özellikle İncesu Yalı Mahallesi ve Taflan Mahallesi'ndeki vatandaşlar bu durumu fırsat bilerek kütük, ağaç dalları gibi birikintileri traktörlere yükleyerek kışlık yakacak yaptı.

"Deniz malı ganimettir"

İncesu Yalı Mahallesi sakini Ali Varan, "Dağların arasında ırmak coştu ve denizi doldurdu. Biz de buradan faydalanıyoruz. Deniz malı ganimettir. Biz de bu ganimetten faydalanarak odun toplamaya çalışıyoruz. Hem kış için kullanıyoruz hem de fırınımız var bunları değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Kışın yakacağımız çıkıyor"

İncesu Yalı Mahallesi sakini Mustafa Sadık ise, "Benim evde kalorifer yok. Burada topladığım odunları kışın yakacağım. Bu sene ikinci sefer böyle oldu. Tek başıma da toplayamıyorum. Toplayınca kışın yakacağımız çıkıyor" diye konuştu.