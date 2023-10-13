Şanlıurfa'da Otobüs Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir ilçesinde yaşanan otobüs kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Validen otobüs kazasıyla ilgili açıklama: "2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Viranşehir ilçesinde yaşanan otobüs kazasında ölü sayısının 2, yaralı sayısının ise 25 olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Viranşehir ilçesinde yaşanan otobüs kazasında ölü ve yaralı sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Vali Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kazanın geçmişi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Viranşehir ilçesi Eyyüp Nebi Kavşağı yakınlarında yaşandı. Eskişehir'den Mardin'e giden 34 RR 432 plakalı yolcu otobüsü, 34 BF 059 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra devrildi.