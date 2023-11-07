Şanlıurfa'da Okul Çevresindeki Marketler Denetlendi

Zabıtadan okul çevresindeki marketlere sıkı denetim

ŞANLIURFA - Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okulların çevresinde yürüttüğü market denetimlerinde satışı yasak olan ürünleri incelerken, hijyen ve son kullanma tarihi kontrolleri de sağladı.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla öğrencilerin sağlığı için denetimlerini sürdüren ekipler, okulların çevresindeki marketlere yönelik denetimde bulundu. Geleceğin teminatı olan gençlerin sağlığına önem veren zabıta ekipleri, hijyen kuralları başta olmak üzere marketlerde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini de bir bir kontrol etti.

Satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığını da inceleyen ekipler, işletmecilere hatırlatma yaparak, kurallara uyulması gerektiğini hatırlattı. Denetim esnasında son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine rastlayan ekipler, işletmelere yönelik gerekli işlemleri uygularken, tarihi geçmiş ürünlere de imha etmek üzere el koydu.