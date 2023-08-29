Rize'de tır ile otomobil çarpışması: 2 yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.