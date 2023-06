Rize'de Bayramlaşma Gelenekleri Devam Ediyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan herkesin katıldığı bayramlaşma gelenekleri sürdürülüyor. Işıklı ve Meyvalı Mahallesi'nde yaşayanlar, atalarından kalan bu geleneği her yıl bayram boyunca devam ettiriyor. Mahalleli, evleri ziyaret ederek ikramlarda bulunuyor ve özellikle yaşlı ve hastaları ziyaret ediyor. Gençler ve çocuklar da bu geleneğe katılıyor. Bayramlaşma geleneği gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

- Rize'de 7'den 70'e herkesin katıldığı bayramlaşma gelenekleri yaşatılıyor

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan 7'den 70'e herkesin bulunduğu bayramlaşma geleneklerini sürdürdü.

Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı ve Meyvalı Mahallesi'nde yaşayanlar, atalarından kalan bayramlaşma geleneklerini sürdürüp, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti. Evlerin ziyaret edilerek ikramlar yapılıyor. Mahalleli her yıl bayram namazının ardından başlayan bayramlaşma, bayram boyu sürüyor. Gelenekte mahalleli, hep birlikte tüm evleri gezerek özellikle yaşlı ve hastaları ziyaret ediyor. Gençlerin yanı sıra çocukların da katıldığı ziyaretlerde çeşitli ikramlar da yapılıyor.

Bayramlaşma geleneğini gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyleyen Necip Akmermer, "Yine her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da hava çok güzel ve bizim mahallenin gençleri bir araya geliyor. Bu geleneği her bayramda gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrada her bayramda biz olmasak da artık genç nesli de bu geleneğe alıştırdık. Bundan sonra güzel bir şekilde yollarına devam edeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

Dilek Akmermer ise ziyaretleri özellikle çocuklarla yaptıklarını belirterek, "Mahallemizde her zaman çok güzel bir bayram yaşıyoruz. Hem Ramazan'da hem de Kurban Bayramı'nda erkekler camiye giderler camide namazı kıldıktan sonra çıkarlar. Tüm mahalleyi gezerler, el öperler, yaşlılarımızı ziyaret ederler sonrasında da kadınlar bütün mahalleyi gezeriz. Yaşlılarımızın gönlünü alırız biz de mutlu oluruz. Bu şekilde güzel bayramlar geçiririz" ifadelerini kullandı.