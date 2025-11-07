Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lere sığınak zorunluluğu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığınca ortak düzenlenen sığınak yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle afet ve savaş durumlarında vatandaşların korunmasını sağlayacak sığınakların yapımına ilişkin düzenleme yapılarak Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

SPOR TESİSLERİ, AVM'LER VE MİLLET BAHÇELERİ İÇİN SIĞINAK ZORUNLU OLDU

Buna göre, kamu kurumları, belediyeler, özel sektör ve bireyler tarafından yapılacak binalarda, nüfus yoğunluğu ve kullanım amacına göre uygun sığınak tipleri oluşturulacak. Özellikle 5 bin kişi ve üzeri kapasiteye sahip spor tesisleri, AVM'ler, otoparklar ve millet bahçeleri gibi tesislerde sığınak yapımı zorunlu olacak.

Yönetmelikle, metro, yeraltı geçitleri, otoparklar ve çarşılar gibi alanların projelendirme aşamasında genel sığınak olarak kullanılabilmesi için altyapı şartları düzenlendi.

Buna yönelik teknik şartnamelerde kişi başına en az 1 m2'lik sığınak alanı, 2.40 metre tavan yüksekliği, havalandırma sistemi, acil aydınlatma ve iletişim donanımları ile nükleer filtreleme sistemleri zorunlu hale getirildi. Sığınaklar emsal hesabına dahil edilmeyecek.

Bu kapsamda yapı kullanma izni verilen her binadaki sığınak alanları AFAD kayıt sistemine işlenecek. Mevcut binalarda eksiklikler de 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak.

ZORUNLULUKTAN MUAF TUTULACAKLAR BELİRLENDİ

Yönetmelikle, basınç ve serpinti olarak ikiye ayrılan sığınaklardan serpinti sığınaklarının yapımına ilişkin zorunluluklar da yeniden düzenlendi. Genel sığınak ihtiyacı ve yer seçim kriterleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca belirlenecek.

Buna göre, onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde; 10'dan az bağımsız bölümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda, emsal hesabına konu alanı 1500 m2'den az olan konut dışı kullanımlı yapılar ile 1000 m2'den az olan resmi binalarda, toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, otel ile diğer konaklama tesisleri ve toplam yatak sayısı 25 ve daha az olan engelli, yaşlı, çocuk sürekli bakımevi ve yataklı sağlık tesislerinde, tarım ve hayvancılık yapıları ile emsal hesabına konu alanı 2 bin m2'den az olan her türlü imalat ve sanayi tesislerinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde, sığınak yapma zorunluluğu aranmayacak.

Sinema, tiyatro, eğlence yeri, otopark, garaj, kapalı çarşı ve pasaj gibi yapı ve tesislerin yeraltında inşa edilmelerini teşvik için belediyelerce her türlü kolaylık sağlanması ve buraların gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunlu tutuldu.

SIĞINAK ALANLARI KAYIT ETTİRİLECEK

Yapı kullanma izni alınan yapılarda tesis edilen sığınak alanları, ilgili belgelerin iletilmesinden itibaren 5 iş günü içinde mülki idare amirliğince kayıt edilecek. Bu kayıtların ilgili idarelerce tutulması ve Valiliğe (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) bildirilmesi zorunlu olacak.