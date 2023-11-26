Prefabrik evde çıkan yangın saman balyalarını küle döndürdü

Kepez ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangın, saman balyalarının küle dönmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde yapılan kaynak yangına neden oldu: Saman balyaları küle döndü

ANTALYA - prefabrik evin altında yapılan kaynağın kıvılcımı saman balyalarını yaktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken saman balyaları küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Nene Hatun Caddesi üzerindeki gecekondu bahçesindeki prefabrikte meydana geldi. Ev sahiplerinin prefabrik yapıda kaynak işleri yaptığı sırada kıvılcımın saman balyalarına sıçramasıyla yangın çıktı. Yangını söndüremeyen ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sev edildi. Ev sahiplerini alevlerin sirayet etmediği saman balyalarını küçük iş makinesiyle kurtarmaya çalıştı. Onlarca saman balyasının küle döndüğü yangın yaklaşık 30 dakikada söndürüldü.