ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde pazar esnafının tezgahına düşen yaralı ebabil kuşu tedaviye alındı.

Eğirdir meydanında dün kurulan perşembe pazarında esnaflık yapan Esem Ali Çeliker, tezgahında daha önce hiç görmediği bir kuşun olduğunu fark etti. Yanına yaklaştığında hayvanın hareket edemediğini gören Çeliker, yetkililerden yardım istedi. Eğirdir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından teslim alınan kuşun, yavru ve yaralı ebabil olduğu anlaşıldı. Korumaya alınan kuş, Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne gönderilerek tedaviye alındı.

Esem Ali Çeliker, "Sabah tezgahımızı açarken çadıra düştüğünü gördük. Daha sonra yere düştü, uçamadı. Biz de biraz araştırdık, ebabil kuşu olduğunu ve koruma altında olduğunu öğrendik. Daha sonra belediye ve veterinere bilgi verdik. Kendileri bize yardımcı oldu ve Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edildi. Kanadında küçük bir yaranın olduğunu gördük, ondan uçamıyor. Evde bülbüllerimiz ve kanaryalarımız var, oraya götürmek, beslemek istedim, fakat koruma altında olduğunu öğrenince yetkililere haber verdim" dedi. (DHA)