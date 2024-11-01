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Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia

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Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, son dönemlerin en popüler ürünlerinden biri olan Dubai çikolatası konusunda dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Yanardağ, "Avrupa'dan geri dönen tonlarca Antep fıstığı var. Onlardan Dubai Çikolatası yapılmış. Neden geri döndü? Çünkü küflü ve çok toksik maddeler içerdiği için. Geçmiş olsun yani…" ifadelerine yer verdi.

Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatası, hem tadı hem de gösterişli ambalajlarıyla kısa sürede popüler hale geldi. Gençler arasında hızla yayılan bu trend, çikolataya olan talebi artırırken işletmeleri de yeni siparişler vermeye yönlendirdi. Bazı işletmeler talebe yetişmekte zorlanıyor.

ARZU YANARDAĞ'DAN UYARI

Dubai çikolatası çılgınlığı devam ederken ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. "Böyle moda olan şeyler beni çok itiyor" diyen Yanardağ, "Bugün bazı haberlerde çıktı bilmiyorum izlediniz mi? Avrupa'dan geri dönen tonlarca Antep fıstığı var. Onlardan Dubai Çikolatası yapılmış. Neden geri döndü? Çünkü küflü ve çok toksik maddeler içerdiği için. Geçmiş olsun yani…" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

sosyal medyada gıda dedektifi diye yayın yapan bir kanal var televizyonda abuk sabuk saçma sapan dedikodu proğramları izleyeceğinize o proğramı izleyin bir şeyler öğrenin

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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Eskiden 30 yıl kadar öncesinde türkiyede sahte gıda diye birşey bulunmazdı.Adeta gıda cennetiydi bolluk,bereket vardı.Şimdi içtiğimiz su bile kirli

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Haber YorumlarıuCube :

Korkmayın yahu her küf öldürmez! Yediğinizde eğer 1 gün sonra ölmediyseniz, daha sonra o çikolata sizi öldürmez korkmayın devam edin ama yazık o kadar paraya yahu. :DDD

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Haber YorumlarıYusuf KOÇ:

Ulan her şeye atlamıştınız Bi bu kalmıştı atlamadığınız helal olsun

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Haber YorumlarıMurat Kara:

valla ben Arap seviciler deyilim kalkioa çikolatasını yiyim millet ekmek bulamıyor

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Etten,tatlıya, herşeyde filim fırıldak var artık bu kötü ekonomimiz sağolsun..

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