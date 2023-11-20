Oltu'ya mevsimin ilk karı yağdı

ERZURUM - Oltu'da dün gece başlayan sağanak yağış öğle saatlerinde kara dönüştü. Oltu ilçe merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar kışın erken geldiğini belirterek, bu sene kışın çetin geçeceğini söyledi.

Oltu'da ikamet eden Emre Kızıltan, "Beklediğimiz kar ilçe merkezine yağmaya başladı. Bütün gece uyumadan kar yağışını bekledim, öğlene doğru kar yağdı. Güzel keyifli bir ortam oldu umarım hayvanlar ve çocuklar sokaklarda problem yaşamıyorlardır. Eğitim her hangi bir sekteye uğramıyordur. Güzel keyifli bir ortam var sokaklarda çalışanlara da kolaylıklar diliyorum" dedi.