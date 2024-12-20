Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Öğretmen maaşlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken öğretmenlerle ilgili paylaşımlar yapan bir sayfaya gönderilen "Öğretmen maaşı 60 bin TL olmuş hala ağlıyorsunuz" şeklindeki mesaj olayı başka bir boyuta taşıdı.

"60 OLSA BİLE ÇOK MU YANİ?"

Kendilerine gönderilen bu mesajı "Gecenin 4'ünde atılan mesaja bakın. Bunlar eğitilmez" notuyla paylaşan sayfanın gönderisinin altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

7 ay çalışmanıza göre fazla bile...

60 olsa bile çok mu yani?

Yalancının Allah belasını versin mi?

Öğretmenlere laf atan boş beleşler sözüm size çocuklarınızı okula göndermeyin.

İşte sayfanın paylaştığı o mesaj;