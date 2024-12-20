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Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
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Öğretmenlerle ilgili paylaşımlar yapan bir sayfaya gönderilen "Öğretmen maaşı 60 bin TL olmuş hala ağlıyorsunuz" şeklindeki mesaj kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Bu mesajı "Gecenin 4'ünde atılan mesaja bakın" notuyla paylaşan sayfanın gönderisinin altına "Bir yerleri açık kalmıştır" şeklinde yorumlar yapıldı.

Öğretmen maaşlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken öğretmenlerle ilgili paylaşımlar yapan bir sayfaya gönderilen "Öğretmen maaşı 60 bin TL olmuş hala ağlıyorsunuz" şeklindeki mesaj olayı başka bir boyuta taşıdı.

"60 OLSA BİLE ÇOK MU YANİ?"

Kendilerine gönderilen bu mesajı "Gecenin 4'ünde atılan mesaja bakın. Bunlar eğitilmez" notuyla paylaşan sayfanın gönderisinin altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

    • 7 ay çalışmanıza göre fazla bile...
    • 60 olsa bile çok mu yani?
    • Yalancının Allah belasını versin mi?
    • Öğretmenlere laf atan boş beleşler sözüm size çocuklarınızı okula göndermeyin.

    İşte sayfanın paylaştığı o mesaj;

    Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj tartışmaları alevlendirdi

    Olgun Kızıltepe
    Olgun Kızıltepe
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    Yorumlar (18)

    Haber YorumlarıKemal Duran:

    Öğretmenlerimiz ek ders ücretlerini maaştan saymıyor..o yüzden 45-50 bin civarı maaş aldıklarını söylüyorlar...

    Yorum Beğen58
    Yorum Beğenme23
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    Haber YorumlarıKerem Sevimli:

    25 yıllık öğretmenim uzman baş prof yüskek lisans nöbetçi ne varsa hepsi bende var 1/4 kademe derece bu ay 46 bin aldım/ inanmayan varsa email yazsın bordro atayım

    Yorum Beğen25
    Yorum Beğenme23
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    Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

    Mk okadar okul oku cereme çek aldığı maaşa bak Tırcı olarak benden 10 binde aşşada alıyorlar iyiki okumamışım

    Yorum Beğen19
    Yorum Beğenme7
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    Haber YorumlarıMehmet Acıoğlu:

    Net aylık eline geçeni değilde en düşük öğretmen maaşını baz alıyorlar ek ders vs adamdan saymıyorlar zaten çoğu yarım gün çalışıyor

    Yorum Beğen9
    Yorum Beğenme16
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    Haber YorumlarıEmin Tas:

    Bir japon öğretmen bir milyon Türk öğretmene bedeldir açın bakın ne dmek istemişim ikinci dünya savaşında bitmiş bir ülkeyi ayağa kaldırmak eğer o bomba Türkiye atılmış olsaydı inanın ilkel kabileler gibi donla gezerdik

    Yorum Beğen3
    Yorum Beğenme18
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    Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

    Şaka mısınız yaw . Haberler ,çom ağırlığınız gittikçe düşüyor. Sosyal medya algı sözde haberlerini bırakın çok komik oluyorsunuz

    Yorum Beğen14
    Yorum Beğenme6
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    Haber Yorumlarımetinmert06:

    hala ağlıyorsunuz adam.17 bin tl alıyor agliyormu

    Yorum Beğen11
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    Haber YorumlarıShooter 39:

    Bir öğretmen yılda 14 gün çalışıyor, saatlik bazda. 14x24: 336 saat. Sınıf öğretmenlerimiz çilekeş onları ayrı tutuyorum. Ülkemizde saat ücreti en değerli olan Devlet Memuru konumundalar. Haftada 2,5 gün mesaiye gidiyorlar. Hele ki müzik ve resim gibi bir branşları varsa ek ders saatini doldurmak için başka okula derse gidiyorlar. İnkar edene ispat ederim. Net!

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    Haber YorumlarıBARBAROS:

    Tuik mi atmış mesajı?

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    Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

    Ya birde gece gündüz çalışan polise bakın...Allah var yukarıda beee

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    Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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