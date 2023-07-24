Niğde Belediye Başkanı Harun Durak'ı Ziyaret Etti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda birinci olan Harun Durak'ı evinde ziyaret etti. Başkan Özdemir, Durak'ın azim ve çalışma disipliniyle herkese örnek olduğunu belirtti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında 120 soruya da doğru cevap vererek birinci olan isimler arasında yer alan Harun Durak'ı evinde ziyaret eti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir ve eşi Duygu Özdemir ziyarette Durak ve ailesini tebrik etti.

Durak'ın azim ve çalışma disipliniyle herkese örnek olduğunu belirten Özdemir, "Bu başarı, sadece Harun'un değil, ailesinin ve öğretmenlerinin de emeğiyle gerçekleşmiştir. Bu yüzden sizleri de tebrik etmek istedik. Harun'un geleceği parlaktır ve inanıyorum ki ülkemizin yetiştirdiği başarılı gençlerden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.