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Nevşehir'de Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
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İhsan Tuğrul Neşeli (19), Nevşehir İl Özel İdaresi'nin yaptığı işe alım testinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

NEVŞEHİR İl Özel İdaresi bünyesinde kadrolu olarak işe alınacak 60 kişinin belirlenmesi amacıyla yapılacak test sırasında beklerken kalp krizi geçiren İhsan Tuğrul Neşeli (19), toprağa verildi.

Olay, 18 Nisan'da 2000 Evler Mahallesi'ndeki spor salonunda meydana geldi. Nevşehir İl Özel İdaresi, bünyesinde kadrolu işe alınacak 60 kişi için fiziki yeterlilik testi yaptı. Bu teste katılmak için sırada bekleyen İhsan Neşeli, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Neşeli ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İhsan Neşeli, dün sabah hayatını kaybetti.

Hastane morgunda otopsi işlemleri tamamlanan İhsan Tuğrul Neşeli'nin cenazesi, Külliye Camii'ne getirildi. Cenazeye, İhsan Neşeli'nin ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Neşeli'nin tabutunun üzerine gönül verdiği Nevşehir Belediyespor'un kırmızı beyaz flama, forma ve kaşkolları serildi. İhsan Neşeli, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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