Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 948 rakımdaki Nemrut Kalderasında yaşayan Boz Ayı sürüsü ziyaretçiler tarafından görüntülendi. Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan Boz Ayılar, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ziyaretçiler tarafından kayda alınan Boz Ayıların ziyaretçilere aldırış etmeden orman içinde gezmeleri görüntülere yansıdı.

Nemrut'un Boz Ayıları sürü halinde görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan 2 bin 948 rakımdaki Nemrut Kalderasında yaşayan Boz Ayı sürüsü ziyaretçiler tarafından görüntülendi.

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan Boz Ayılar ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her gün yerli ve yabancı yüzlerce turistin akın ettiği Nemrut Kalderası doğal güzelliğinin yanı sıra Boz Ayılarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kalderayı ziyarete gelen ziyaretçiler zaman zaman Ayı sürpriziyle karşılaşabiliyor. Genelde tek olarak dolaşan Ayılar, ziyaretçiler tarafından sık sık görüntülenirken bu kez sürü halinde görüntülendi. Ziyaretçiler tarafından kayda alınan Boz Ayıların ziyaretçilere aldırış etmeden orman içinde gezmeleri görüntülere yansıdı.

İlk defa Boz Ayıları gören bazı ziyaretçiler şaşırırken, bazı ziyaretçilerin ise oldukça heyecanlı olduğu gözlemlendi. İlk defa geldiği Nemrut'ta Boz Ayılarla karşılaştığını belirten Emrullah Tüzün, ayı görmenin kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Ziyaretçilerden Erhan Eskin de, Boz Ayıları ilk defa sürü halinde gördüğünü ifade etti.