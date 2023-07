Muş'ta Koruyucu aileler yemekte bir araya geldi

MUŞ - Muş'ta Koruyucu Aile Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yemek programına katılan vali yardımcısı Hasan Taş, "Dünyanın en kıymetli en hayırlı işi yapan kurucu ailelerdir" dedi.

Muş'ta Koruyucu Aile Günü etkinlikleri çerçevesinde engeliler parkında düzenlenen yemek programında aileler ve çocuklar bir araya geldi.

Muş Valiliği bünyesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programa, katılan Vali Yardımcısı Hasan Taş, Toplamda 32 ailenin 51 çocuğa koruyucu ailelik yaptığını hatırlatarak, "Çocuklar devletin koruması aile sıcaklığı içerisinde yaşıyor. Aileler dünyanın en hayırlı işlerini gerçekleştiriyor. Devlet olarak bu güzel çocuklara her zaman sahip çıktık ve sahip çıkmaya 'da devam edeceğiz. Komu kurumlarımızda özellikle sevgi evlerimizde yetiştirdiğimiz çocuklarımız hepsi geleceğimizin umudu olmaya birer adaydırlar. Devletimiz bu yavrularımızın eğitimini, sağlığını, sporundan sanatına kadar her şey bu çocuklarımıza verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Ama tabi ki gönül istiyor ki çocuklarımıza ailelerin yanında yetişmesi bundan dolayı bu çocuklarımızı korucu aileleri olarak sahiplenmeniz adına teşekkür ederiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinden 4 çocuk aldığını ifade eden Koruyucu annelerden Söylemez Esmer ise, "Bence her insan sofrasına bir çocuk alması gerekir. O çocuk onlara can olur. Benim şimdi 7 canım var. Keşke her insan bunu bilse, yaşasa, denese, ben dille söylemiyorum gerçekten yaşıyorum. Onlarla hayatın en güzel günlerini yaşıyorum. 3 çocuğum vardı şimdi 7 çocuğum oldu. Çünkü emek verdiğiniz her şey sizindir. Başım ağrıdığı zaman o çocukları öz çocuğundan daha fazla ilgilendiğini belirtti. Burada devletimizin desteği var. Hiç bir şekilde benim gücüm 4 çocuğu yetiştirmek yetmezdi. Allah bizi devletsiz etmesin Devletin olduğu her yerde güçte var, çocuk doğru yetiştirmekte var" şeklinde konuştu.